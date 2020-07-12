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  4. Fatih’te çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

Fatih’te çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 02:21 | Son Güncelleme

Fatih’te çıkmaz sokakta bulunan bahçede iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu. Bacaklarından yaralanan iki erkek şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Fatih’te çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

Saat 01.00’da Atikali Mahallesi Keskin Dede Çıkmazındaki bir boş bahçede yaralı iki kişinin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede, Hasan Arı ve Erdem Gökcen’nin silahla bacaklarından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde boş kovan bulamayan polis ekipleri, yaralıların nerede ve kim ya da kimler tarafından vurulduğu yönünde çalışma başlattı. (İHA)

Fatih’te çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu

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