HABER

Fatih’te gecekondu yangını paniğe yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

Fatih’te bir gecekonduda çıkan yangın yan taraftaki gecekonduya sıçradı.

Fatih’te bir gecekonduda çıkan yangın yan taraftaki gecekonduya sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle 4 katlı bir binaya sirayet etmeden söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası her iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki gecekonduya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin yan tarafta bulunan 4 katlı bir binaya sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Polis ekipleri tarafından sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası her iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Irak’ın Basra kentinde sel felaketi: 1 ölüIrak’ın Basra kentinde sel felaketi: 1 ölü
Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı Vali Baruş: Depremde 93 konut ağır hasarlı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.