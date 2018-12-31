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FATİH'TE 'MEKKE'NİN FETHİ' KUTLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 23:40 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Anadolu Gençlik Derneği (AGD), "Mekke'nin Fethi'ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), "Mekke'nin Fethi'ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı. AGD Fatih Şubesi'nin düzenlediği kutlama Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Hafız Alp Can Çelik'in Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı.

AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç, AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebebi, Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli, AGD Fatih eski şube başkanlarından Necmettin Sarıcaoğlu, Mehmet Emin Kızıltepe ve Osman Oktar ile İlahiyatçı yazar Ömer Cihangir'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

MÜSLÜMAN'IN YILBAŞIYLA İŞİ OLMAZ DEDİĞİMİZ ZAMAN ÖTEKİLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYORUZ

'Mekke'nin Fethi' programında AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç, Bugün Türkiye'de farklı uçlarda farklı noktalarda fikirler dolaştığını belirterek, “Öyle bir hale geldik ki bugün müslüman noel kutlamaz diyen insanların üzerine yürünüyor. Müslüman'ın yılbaşıyla işi olmaz, piyangoyla işi olmaz içki ve zinayla işi olmaz dediğimiz zaman ötekileştirilmeye çalışılıyoruz. Sözüm ona müslümanlar söz sahibi ama müslümanlar temel düsturlarını öne çıkartığı zaman aşağılanmaya çalışılıyor. Ama bizler kınayanın kınamasına aldırmadan doğru bildiğimizi resurullahın doğru bildiğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Anadolu Gençlik, Milli Gençlik bu ümmetin, Türkiye'de ki gençliğin sesi olacaktır" dedi.

YILBAŞI EĞLENCESİNİN DÜNYA'YA DAYATILMASINA KARŞI TAVIR ALINMALI

AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebebi ise yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine inandıklarını söyledi. Cebeci, “Siz değerli misafirlerimizin bu gece burada bizimle oluşu bir kimliğin en güzel şekilde ortaya konulmasıdır. Biz İslam medeniyetine ve kültürümüze karşı olan böyle programların ülkemizde yapılmasından dolayı üzüntülüyüz" diye konuştu. Cebeci, konuşmasının ardından kendisinin yılbaşı hakkında yazdığı şiiri salondaki katılımcılara okudu. Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli ile İlahiyatçı yazar Ömer Cihangir ise 'Mekke'nin Fethi' konusunda birer konuşma yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Hafız Alp Can Çelik'in Kuran-ı Kerim okuması

-Salondan görüntü

-AGD İstanbul Başkanı Yunus Genç'in konuşması

-AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebebi'nin konuşması

-Muzaffer Serenli'nin konuşması

-İlahiyatçı yazar Ömer Cihangir'in konuşması

-Genel ve detaylar

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