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Fatih'te öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

FATİH'te Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürüldü.  Olay Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Fatih'te öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) FATİH'te Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürüldü.
Olay Fatih, İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında bir kadın ve erkek arkadaşı, Tayyareci Orhan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında oturdukları daireye geldi. İddiaya göre, zili çalmalarına rağmen ev arkadaşları Firuza Akhmedova'nın (34) kapıyı açmaması üzerine kapıyı anahtarla açarak içeri girdiler. İçeride ev arkadaşının hareketsiz yattığını gören kadın ve erkek arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Firuza Akhmedova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI
Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri de olayın meydana geldiği dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin ayrıca olayı haber veren kadına ve sevgilisine ise ulaşamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda da morluklar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta bulunan binaları tek tek dolaşarak güvenlik kamera çalışması yaptı. İncelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Fatih'te öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'a gönderildiFatih'te öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

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