Fatih’te Sevgi Yürüyüşü coşkusu

“Milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık yürüyüşünün önü kesilmek istenmektedir”

Yürüyüşün ardından konuşan Turan, "Milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık yürüyüşünün önü kesilmek istenmektedir. 31 Mart seçimleri de bir yerel seçimdir ancak başka bir anlam ifade etmektedir. İnşallah ayrın en büyük temennimiz hem Fatih’te hem de İstanbul’a bundan sonra gerçekten bir kazanım olacak Binali Yıldırım ile beraber sandıklardan büyük bir teveccüh ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının çıkacağı kanaatindeyiz” dedi.

