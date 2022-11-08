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Fatma Nur'un ölümüne ilişkin davada karar! Anneye müebbet hapis cezası verildi

08.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 2019 yılında, 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan anneye müebbet hapis cezası verildi.

Fatma Nur'un ölümüne ilişkin davada karar! Anneye müebbet hapis cezası verildi

Rize merkeze bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki 6 katlı bir binada 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, en üst katta oturan Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma Nur’un düştüğü an çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Olayda 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz’un "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

4 yaşındaki kızını atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 13. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia eden Havuz, tahliyesini istedi. Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz’un cezasının ‘Taksirle öldürme’ suçundan değerlendirilmesini talep etti. Davada Mahkeme heyeti Emine Havuz’a 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ardından ise ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (AA)

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