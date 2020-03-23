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Favipiravir nedir? Çin'den tedaviyi 11 günden 4 güne düşüren ilaç haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 19:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs tehdidi dünyayı teyakkuza geçirmiş durumda. Pek çok ülkede sayıda bilim insanı aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir çaba içinde. İnsanlar da koronavirüs ilacı geliştirildi mi, koronavirüs aşısı bulundu mu umutla soruyorlar. Son olarak Çin’den favipiravir adlı tedavisi sürecini 4 günden 14 güne indirdiği söylenen bir ilaçla ilgili umut verici bir haber geldi, peki favipiravir nedir?

Favipiravir nedir? Çin'den tedaviyi 11 günden 4 güne düşüren ilaç haberi!

Koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün ciddileşiyor. Virüsün yayılmasını takip eden vatandaşlar morallerinin düzelmesi için koronavirüs ilacı, koronavirüs aşısı ile ilgili umut verici haberler almak istiyorlar. Son olarak Çin’den favipiravir adlı bir ilaçla ilgili umut verici bir haber geldi. Peki favipiravir nedir? İşte koronavirüs karşı etkili olduğu belirtilen favipiravir ile ilgili detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyor.

Favipiravir’in ayrıca influenza virüslerine, Baı Nil virüsüne, sarıhummaya ve el ayak virüsüne karşı aktif olduğu belirtiliyor.

Çin büyük elçiliği yaptığı Twitter’dan yaptığı paylaşım ile ilacın koronavirüslü hastalarda iyileşmesürecini 11 günden 4 güne indirdiğinin kanıtlandığını açıkladı.


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