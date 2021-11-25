Favipiravir nedir, yan etkisi var mı? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir yan etkileri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli bir duyuruda bulundu. Buna göre Favipiravir ve Molnupiravir’in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecek. Peki Favipiravir nedir, yan etkisi var mı?

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteren Favipiravir, daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesi olarak bilinmekte.

Ayrıca Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir. Şubat 2020 tarihinde Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmişti. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkili olarak bilinmekte. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır.

FAVİPİRAVİR YAN ETKİSİ VAR MI?

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada, "Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür."şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği ifade edilmiştir.



