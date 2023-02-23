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  4. Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

23.02.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde deprem sonrasında ilginç bir hadise yaşandı. Köyün ortasında yeryüzünde oluşan fay kırığının gözle görülür bir biçimde oluşması sonrasında bir evinde temeli ile birlikte 2 metre havaya kalktığı görüldü. Uzmanlar yaşanan durumun Türkiye’de başka bir örneğine rastlamadıklarını belirtti.

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Türkiye yaşadığı deprem felaketi sonrası yaralarını sarmaya çalışırken bölgeden gelen görüntüler akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Adıyaman’da fay kırığı, üzerindeki evi hem havaya kaldırdı hem de yerini değiştirdi. Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü’nde fayın geçtiği noktada bulunan evin 1 metre havaya kalktığı, 2 metre yana kaydığı belirlendi. Depremden önce eve giriş yapılan eşik, ev 2 metre kaydığı için farklı yere ilerledi.

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Evde yaşayan Emin Atmaca, deprem gecesi evin adeta yürüdüğünü ifade etti. Atmaca o anları CNN Türk muhabirine şu sözlerle anlattı:

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“Çok ses ve çok hareket oldu. Ev yani yürüdü resmen, komple evle yürüdük. Yer bir tarafa kaydı ev bir tarafa kaydı. Ev iki metre temelden gömülüydü zaten şu anda ise siz de görüyorsunuz. Ev havaya kalktı. Normal şartlar biz buradan bir adımla evimize giriyorduk. Biz deprem gecesi kapıdan çıkarken hem evin yüksek olduğunu gördük hem de evin kaydığını gördük.”

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"TÜRKİYE’DE BAŞKA BİR ÖRNEĞİNE RASTLAMADIK"

Jeoloji Mühendisi Akın Kürçer, fay hattının nerelerden geçtiğine yönelik yürütülen çalışmalar sırasında Ozan Köyü’ndeki manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Bu depremle anılabilecek ilginç gözlemlerden bir tanesine şahit olduklarını ifade ederek bunun Türkiye’de başka bir örneğine rastlamadıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Gölbaşı fay hattı

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