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  4. Kararan fayans çilesi bitti! İşte fayansları temizlemenin en kolay 5 yöntemi

Kararan fayans çilesi bitti! İşte fayansları temizlemenin en kolay 5 yöntemi

24.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyo temizliği, hijyen açısından oldukça önemli. Fakat banyonuzun fayanslarını temizlemek her zaman kolay olmuyor. Özellikle fayans araları, yüzey kadar rahat temizlenemiyor. Kararan fayans araları ise kötü bir görüntü oluşturuyor. Neyse ki onları temizlemenin de birçok basit yolu var!

Kararan fayans çilesi bitti! İşte fayansları temizlemenin en kolay 5 yöntemi

Parıl parıl parlayan bir banyo hayal ediyorsanız doğru yerdesiniz! Ne kadar uğraşsanız da banyonuzda istediğiniz o temiz görüntüye ulaşamıyor musunuz? Oysaki kararan fayans aralarını temizlemek oldukça basit! Birçok insanın korkulu rüyası haline dönüşen kararmış fayans aralarına son verecek yöntemleri sizler için derledik. İşte kararmış fayans aralarını temizlemenin 5 pratik yolu...

  1. SİRKE VE TUZ KARIŞIMI

MALZEMELER

  • 2 bardak elma sirkesi

  • 1 fincan tuz

HAZIRLANIŞI

  • Sirke ve tuzu bir kapta karıştırın.

  • Daha sonra eski bir diş fırçasını bu karışıma daldırın.

  • Diş fırçası ile fayans aralarına bu sıvıyı sürün ve 5 dakika bekleyin.

  • Ardından diş fırçası ile fayans aralarını fırçalayın. Tuz ve sirkenin temizleyici etkisini anında göreceksiniz...

  1. KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı karbonat

  • 1 su bardağı sirke

HAZIRLANIŞI

  • Karbonat ve sirkeyi karıştırıp fayans aralarına dökün.

  • Yaklaşık 10 dakika bekletin.

  • Oluşan kabarcıklar fayans aralarındaki kirlerin sökülmesini sağlayacak.

  • 10 dakikanın ardından bir diş fırçası ile fayans aralarını ovalayın.

  • Son olarak soğuk suyla durulayın. Farkı görünce çok şaşıracaksınız!

  1. BUHARLA TEMİZLEME

Evinizdeki birçok yüzeyi temizlemek için buhar kullanabilirsiniz. Bu yöntem fayans aralarındaki kirleri temizlemek için de oldukça etkili. Bir buhar temizleyici elde ederek kullanacağınız malzemeleri ısıtıp fayans aralarında biriken kirleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

  1. PİŞİRME SODASI

MALZEMELER

  • 2 ölçek pişirme sodası

  • 1 ölçek su

HAZIRLANIŞI

  • Malzemeleri karıştırın ve bir sünger yardımıyla kararan fayans aralarına uygulayın.

  • Eğer bir gece bekletirseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz.

  • Ardından kirler çıkana kadar bir fırça yardımıyla ovalayın.

  • Son olarak ılık su ile durulayın.

  • Fayans aralarınızda daha inatçı kirler varsa bunun için su yerine sirke de kullanabilirsiniz.

  1. HİDROJEN PEROKSİT

Eğer tüm bu yöntemler işe yaramadıysa ve fayans arasındaki kirler hala çıkmıyorsa, o halde hidrojen peroksit kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hidrojen peroksit

  • Pişirme sodası (duruma göre)

HAZIRLANIŞI

  • Sprey şişesine koyduğunuz hidrojen peroksidi fayans aralarına püskürtün.

  • Bir fırçayla fırçalayın.

  • Eğer istediğiniz sonucu alamıyorsanız iki ölçek pişirme sodasıyla bir ölçek hidrojen peroksidi karıştırarak fayans aralarına uygulayın.
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