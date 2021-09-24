Kararan fayans çilesi bitti! İşte fayansları temizlemenin en kolay 5 yöntemi

Parıl parıl parlayan bir banyo hayal ediyorsanız doğru yerdesiniz! Ne kadar uğraşsanız da banyonuzda istediğiniz o temiz görüntüye ulaşamıyor musunuz? Oysaki kararan fayans aralarını temizlemek oldukça basit! Birçok insanın korkulu rüyası haline dönüşen kararmış fayans aralarına son verecek yöntemleri sizler için derledik. İşte kararmış fayans aralarını temizlemenin 5 pratik yolu...
MALZEMELER
2 bardak elma sirkesi
HAZIRLANIŞI
Sirke ve tuzu bir kapta karıştırın.
Daha sonra eski bir diş fırçasını bu karışıma daldırın.
Diş fırçası ile fayans aralarına bu sıvıyı sürün ve 5 dakika bekleyin.
MALZEMELER
1 su bardağı karbonat
HAZIRLANIŞI
Karbonat ve sirkeyi karıştırıp fayans aralarına dökün.
Yaklaşık 10 dakika bekletin.
Oluşan kabarcıklar fayans aralarındaki kirlerin sökülmesini sağlayacak.
10 dakikanın ardından bir diş fırçası ile fayans aralarını ovalayın.
Evinizdeki birçok yüzeyi temizlemek için buhar kullanabilirsiniz. Bu yöntem fayans aralarındaki kirleri temizlemek için de oldukça etkili. Bir buhar temizleyici elde ederek kullanacağınız malzemeleri ısıtıp fayans aralarında biriken kirleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz.
MALZEMELER
2 ölçek pişirme sodası
HAZIRLANIŞI
Malzemeleri karıştırın ve bir sünger yardımıyla kararan fayans aralarına uygulayın.
Eğer bir gece bekletirseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz.
Ardından kirler çıkana kadar bir fırça yardımıyla ovalayın.
Son olarak ılık su ile durulayın.
Eğer tüm bu yöntemler işe yaramadıysa ve fayans arasındaki kirler hala çıkmıyorsa, o halde hidrojen peroksit kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
Hidrojen peroksit
HAZIRLANIŞI
Sprey şişesine koyduğunuz hidrojen peroksidi fayans aralarına püskürtün.
Bir fırçayla fırçalayın.
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