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Faydaları saymakla bitmiyor ama en büyük zararı...

26.02.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta içeriğindeki vitaminlerle ve sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkan besinlerden biridir. Her evde bulunan ve özellikle kahvaltıda tercih edilen yumurtaların sivilce oluşumunu tetiklediği öne sürüldü. Zengin protein kaynağı olan yumurta, bazı durumlarda hormonlarda dengesizliğe neden olduğu için sivilce oluşumunu hızlandırabiliyor.

Faydaları saymakla bitmiyor ama en büyük zararı...

Yumurta çok farklı çeşitleriyle sık sık tüketiliyor. Peki yumurtanın cilde etkisi var mı? Günümüz şehir hayatında tavuklardan daha fazla verim elde edebilmek için hormon içerikli yemler verilmektedir. Bu hormonlar tavuklardan yumurtladıkları yumurtalara geçer, insanlarda bu yumurtaları tükettiğinde vücuda bu hormonlar girmiş olur. Dolayısıyla yumurta sebebiyle vücudumuzda hormonal dengesizlikler meydana gelip ciltte sivilce meydana gelebilir.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜR

Modern dünyada tavuklardaki hastalıkları engellemek veya mevcut hastalıkları tedavi için hayvanlara antibiyotik verilmektedir. Bu antibiyotikler yumurtaları tüketen insanların vücuduna da girer ve vücutta mikrobiyom isimli bağırsağımızdaki iyi bakterilerin dengesini bozar. Bağırsaklardaki iyi bakterileri azaltıp, kötü bakterileri artırır, vücudun bağışıklığını düşürür, bunun sonucunda ciltte sivilceler görülebilir.

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Yumurta alerjisi de sivilceye sebep olabilir. Bazı kişilerin vücutları yumurtaya karşı hassastır ve vücuda giren yumurta beyazı veya sarısındaki proteinler bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine sebep olur. Bu durumda yumurta tüketildiğinde vücut yumurtada bulunan proteini düşman olarak algılar ve bu düşmana karşı savunmak için kimyasallar üretir. Bu kimyasallar ise ciltte sivilce çıkması gibi çeşitli alerjik reaksiyon belirtilerine sebep olur.

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