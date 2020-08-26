Faydaları saymakla bitmiyor! Her mutfakta olan bu besin öyle faydalara sahip ki...

Düzenli yediğimiz yoğurt sayesinde bağışıklık sistemimizin güçlenmesini ve belirli hastalıkların önlenmesini sağlarız. Probiyotikler, viral enfeksiyonlardan bağırsak bozukluklarına kadar birçok hastalığı engeller ve iltihabı azaltır.

Bazı yoğurt türleri, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi yaygın sindirim bozuklukların semptomlarını azaltarak sindirim sağlığımızı güçlendirebilecek probiyotikler içerir. Fakat maalesef birçok yoğurdun pastörize edilmiş hali önümüze gelir, bu da içerdikleri faydalı bakterileri öldüren bir ısıl işlem olduğundan evde kendimiz yoğurt yaparsak çok daha iyi olur.

Düzenli olarak yoğurt yememiz iştah ve kilo kontrolü için faydalı. Yoğurt, protein açısından çok zengin.

Geleneksel tatlarımızdan birisi olan yoğurdu , yüzyıllardır tüketmeye devam ediyoruz. Uzun zamandır yoğurdu doğal bir ilaç olarak görüyoruz. Besin içeriği bakımından çok zengin olan yoğurdun içindeki sihirli karışımın yararları neler? Hadi hep beraber inceleyelim.

Yoğurt, kemik ve diş sağlığında kilit rol oynayan vitamin ve mineraller açısından zengindir. Düzenli olarak tüketmemiz osteoporoz riskini azaltabilir. Yoğurt, kalsiyum, protein, potasyum, fosfor ve D vitamini olmak üzere kemik sağlığını korumak için bazı temel besinler içerir.

Yoğurt, "iyi" HDL kolesterolümüzü artırarak ve kan basıncını düşürerek kalp sağlığımıza fayda sağlar. Hatta yoğurt, astımı da önler.

Yoğurdun kilo kontrolümüze yardımcı olabilecek çeşitli özellikleri mevcut. Çeşitli araştırmalar yoğurt tüketenlerin daha zayıf olduklarını ve daha ince bir bele sahip olduklarını gösteriyor. Yoğurt, protein açısından oldukça doyurucu olduğundan daha geç acıkmamızı sağlar. Hatta bazı uzmanlar öğleden sonra yenilen yoğurdun çok faydalı olabileceğini söyler. Düzenli yoğurt tüketmek, kilo yönetimine yardımcı olur.

Düzenli yoğurt yemek saçlarımızın güçlenmesini, kolayca uzamasını sağlar, saçlarımızın kırılmasını engeller.