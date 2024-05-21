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  4. İran’da Reisi için cenaze töreni! İzdiham yaşanıyor: Ağıtlar yakıp, akın ettiler...

İran’da Reisi için cenaze töreni! İzdiham yaşanıyor: Ağıtlar yakıp, akın ettiler...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.05.2024 10:21
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Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için ilk resmi cenaze töreni bugün Tebriz'de düzenleniyor. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken, binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreni alanında yer yer izdiham yaşandığı görüldü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve aralarında Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu heyetin bulunduğu helikopter, 19 Mayıs günü dağlık alanda düştü. Tüm dünyada geniş yankı uyandıran kaza sonrası helikopterin enkazına 15 saat sonra ulaşılırken; kazada kurtulan olmadı.

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5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm haberi sonrası, ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

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İLK CENAZE TÖRENİ TEBRİZ'DE

Ülke genelinde her yere siyah bayraklar asılırken; kazada hayatını kaybedenlerin otopsilerinin tamamlanmasının ardından ilk resmi cenaze töreni bugün Tebriz’de gerçekleştiriliyor.

Binlerce kişi cenaze töreni alanına akın ederken yer yer izdiham yaşandığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İran cenaze İbrahim Reisi
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