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Faydaları saymakla bitmiyor! Lokman Hekim binlerce yıl önce tavsiye etti: "Bunu yiyen hasta olmaz"

20.12.2023 09:27 | Son Güncelleme:
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Tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim'in binlerce yıl önce verdiği tavsiyeler günümüzde de kullanılıyor. Lokman Hekim'in 'Bunu yiyen hasta olmaz' ve 'Tüketildiği yerde hekime gerek yok' dediği bir besin var ki faydaları saymakla bitmiyor.

Faydaları saymakla bitmiyor! Lokman Hekim binlerce yıl önce tavsiye etti: "Bunu yiyen hasta olmaz"

Binlerce yıl önceden gelen şifa sırrı bir kez daha gündem oldu. Geçmişi çok eskilere dayanan fakat günümüzde değeri hiç bilinmeyen kızılcığın birçok yararı bulunuyor. Kızılcığın zengin içeriği vücudu birçok hastalığa karşı zırh gibi koruyor.

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Lokman Hekim’in, ''Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek önemini belirttiği kızılcığın geçmişi çok eskilere dayanıyor.

FAYDALARI DUYANLARI ŞAŞIRTIYOR!

Daha verimli sonuç alabilmek için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması tavsiye ediliyor.

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  • Kızılcık bilimsel faydaları tez çalışmalarına da konu olmuştur. Antioksidan maddeler içeren kızılcık, vücutta yer alan zararlı maddelerin dışarıya atımını kolaylaştırır.

  • Kızılcığın içeriğinde yer alan melatonin hormonu, uykusuzluk problemini önlemede etkindir uyku düzenini sağlar ve vücudun biyoritmini düzenler.

  • Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur yüksek tansiyonu önler. Bu iki özelliği ile de kalp ve damar hastalılarına yakalanma riskini azaltır.

  • Kalp ve damar hastaları, felç ve kalp krizi geçirenlerin iyileşme sürecini hızlandırır.

  • Kızılcık ve şeker hastalığı arasında olumlu bir ilişki vardır. Kızılcık tüketiminin diyabeti ve kolesterol yüksekliğini önlediğini gösteren çalışmalar vardır.

  • Kızılcık bitkisinin faydaları arasında vücudun gücünü artırması da vardır. Kızılcık kirazı bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve vücudu mikroplardan korur.

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  • Kızılcıkta yer alan proantosiyanidin maddesi diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Özellikle tartar, plak gibi diş rahatsızlıklarını engeller ve asitli yiyecek tüketimi sonucu dişlerde görülen rahatsızlıkları minimuma indirir.

  • Vücutta oluşan iltihapların tedavisinde önemli rol oynar. Yaraların daha çabuk iyileşmesine katkıda bulunur ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkindir.

  • Kızılcık böbrek taşı oluşumunu engeller. Böbrek taşlarını düşürmek için kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.

  • Faydaları ile ön plana çıkan kızılcık hamilelikte zararlı mı sorusu akılları kurcalayabilir.

  • Ciddi kronik rahatsızlığı olanlar, hamile olanlar veya kızılcığa alerjisi olanların doktora danışmadan kullanmamaları gerekir.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

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KANSER HÜCRELERİNİN OLUŞUMUNU VE YAYILMASINI ÖNLER

  • Aşırı yemek yeme ve yediklerini sindirememe problemlerini ortadan kaldırır. Hatta ülser gibi mide rahatsızlıklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

  • Kanser hücrelerinin oluşumunu ve oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını önler.

  • Kızılcık cilde faydaları ile özellikle kadınların gözde meyveleri arasındadır.

  • Antioksidan içeriği sayesinde cilde zarar veren ajanları yok ederek cildin parlamasına ve yaşlanma etkilerinin minimuma inmesini sağlar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kızılcık maskesi ile cildinize sağlıklı bir dokunuş sağlayabilirsiniz.

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