Faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamak isteyenler dikkat, 1 bardağı göbek yağlarını eritiyor

Göbek yağını yakmak ve belirlenen hedefe ulaşmak için egzersiz ile diyet yapmak gereklidir. Kilo kaybını hızlandırmanın en iyi yollarından biri de diyete düşük kalorili besinler ve protein içeren gıdalar eklemektir. Lifli gıda tüketen kişiler de kısa sürede sağlıklı beslenme ve egzersiz sürecine devam ettikleri takdirde zayıflayabilirler. Kronik bir rahatsızlığı veya mide problemi bulunmayan fakat göbek bölgesindeki yağlardan şikayetçi olan kişiler kekik suyundan da faydalanabilir.

Kekik suyu ile vücudunuzdaki yağların yakımını hızlandırabilirsiniz. Kekik suyunun faydaları saymakla bitmiyor.

VÜCUDUNUZU KISA SÜREDE YENİLER

Kekik suyu vücuttan mikropların atılmasını sağlar. Öte yandan açık yaralar üzerinde antiseptik görevi görür. Ayrıca ağız ve diş eti sağlığı açısından faydalıdır.

BÖLGESEL YAĞLARDAN KURTULMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Kekik suyu kilo verme sürecini hızlandırır. Bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin çalışmasına destek olur.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Düzenli tüketildiğinde yavaşlayan metabolizmayı hızlandıran kekik suyu vücutta depolanan yağları enerjiye dönüştürür.

BASEN, BEL VE BACAK BÖLGESİNDEKİ YAĞLARA VEDA EDİN!

İşte basen, bel ve bacak bölgesindeki yağları yakan kekik suyunun tarifi:

Küçük bir tencerenin içine 2 bardak su ve 3 tutan taze kekik ekleyin.

İçerisine kekik koyduğunuz suyu kaynatın.

Kaynattıktan sonra biraz soğumasını bekleyip içebilirsiniz.

Eğer tadı size çok acı gelirse içerisine limon dilimi ekleyebilirsiniz.

Günde sadece 1 fincan kekik suyu tüketmek vücudunuz için yeterli olur.

Kekik suyu asla yemekten hemen önce içilmemeli yemeğe başlamadan en az 30 dakika ya da 1 saat önce içilmelidir.

Kronik bir sağlık problemi olan kişilerim kekik suyu içmeden önce doktora danışmaları önerilmektedir.

