Faydaları saymakla bitmiyor! Zayıflamak isteyenler dikkat, 1 bardağı göbek yağlarını eritiyor

Göbek yağını yakmak ve belirlenen hedefe ulaşmak için egzersiz ile diyet yapmak gereklidir. Kilo kaybını hızlandırmanın en iyi yollarından biri de diyete düşük kalorili besinler ve protein içeren gıdalar eklemektir. Lifli gıda tüketen kişiler de kısa sürede sağlıklı beslenme ve egzersiz sürecine devam ettikleri takdirde zayıflayabilirler. Kronik bir rahatsızlığı veya mide problemi bulunmayan fakat göbek bölgesindeki yağlardan şikayetçi olan kişiler kekik suyundan da faydalanabilir.
Kekik suyu ile vücudunuzdaki yağların yakımını hızlandırabilirsiniz. Kekik suyunun faydaları saymakla bitmiyor.
Kekik suyu vücuttan mikropların atılmasını sağlar. Öte yandan açık yaralar üzerinde antiseptik görevi görür. Ayrıca ağız ve diş eti sağlığı açısından faydalıdır.
Kekik suyu kilo verme sürecini hızlandırır. Bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sisteminin çalışmasına destek olur.
Düzenli tüketildiğinde yavaşlayan metabolizmayı hızlandıran kekik suyu vücutta depolanan yağları enerjiye dönüştürür.
İşte basen, bel ve bacak bölgesindeki yağları yakan kekik suyunun tarifi:
Küçük bir tencerenin içine 2 bardak su ve 3 tutan taze kekik ekleyin.
İçerisine kekik koyduğunuz suyu kaynatın.
Kaynattıktan sonra biraz soğumasını bekleyip içebilirsiniz.
Günde sadece 1 fincan kekik suyu tüketmek vücudunuz için yeterli olur.
Kronik bir sağlık problemi olan kişilerim kekik suyu içmeden önce doktora danışmaları önerilmektedir.