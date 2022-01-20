Faydalarını öğrenince her sabah içmeye başlayacaksınız

Kereviz, yiyebileceğiniz en alkali gıdalardan biridir. Vücuttaki asitleri hızlı bir şekilde nötralize eder, bu da onun güçlü bir idrar sökücü olmasını sağlar. Kereviz ayrıca yüksek su içerikli bir besindir ve hücreleri nemlendirmeye yardımcı olur.

1. Vücuttaki enflamasyonu azaltır

Kereviz, zeaksantin, lutein ve betakaroten gibi zengin bir flavonoid kaynağıdır ve bunların da enflamasyonu azalttığı bilinmektedir.

2. Kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını iyileştirir

Kerevizdeki ftalidlerin, damarları rahatlatır, kanın daha serbestçe akmasını sağlar. Bu ftalidler ayrıca stres hormonlarını rahatlatır ve stres azalınca tansiyon gibi sorunlar da ortadan kalkar.

3. Kanser savaşçısıdır

Kerevizin en önemli faydalarından biri, yüksek C vitamini içermesidir. Ancak bunlardan daha az bilinen besinleri, çeşitli kanserleri yok ettiği düşünülen ftalidlerdir.

4. Vücutta detoks etkisi yapar

Kereviz, vücudun kendi detoks kapasitelerini uzun vadede artırabilen karaciğer sağlığını iyileştirir. Bu yeterli değilse, bağırsaklarınızda HCL’yi yeniden oluşturmanıza yardımcı olabilir, bu da yiyeceklerinizi tamamen sindirmek ve önemli besinleri emmek için çok önemlidir.

5. Kereviz suyunun cilt faydaları

Kereviz, cildinizi güçlendirmek için çok çeşitli besin öğeleri içerir. Çeşitli antioksidanların yanı sıra, cildin sertliğini ve elastik kalitesini korumaya yardımcı K vitamini bakımında zengindir ve sağlıklı cilt tonu için C vitamini, A ve B vitaminleri barındırır.

6. Kilo vermeye yardımcı

Gün boyu sık sık kereviz suyu içmek, tatlı isteğini frenlemeye yardımcı olur.

7. Kaliteli uyku sağlar

Kereviz suyundaki mineraller ve uçucu yağlar, sinir sistemi üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve bu da insomniyaklar için yararlıdır. Yüksek magnezyum seviyeleri, rahatlatıcı ve dinlendirici bir uykuya yardımcı olur.

