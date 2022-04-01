Faydasını çok az kişi biliyor! Kandaki zehri temizliyor

Gerekli besin ve hormonları, dokuların süzgecinden geçirir. İletirken de, artık maddeleri atmak için akciğer, karaciğer ve böbrek gibi organlara iletir. Bu nedenle kan sağlığı başta organlarımız için oldukça hayati öneme sahiptir. Günlük tükettiğimiz besinler, kanımızın yapısı, akışkanlığı ve sağlığına dair olumlu veya olumsuz katkılar sağlayabilir.

Örneğin sarımsak, zerdeçal, üzüm, limon gibi yiyecekler kanı sulandırmaya yardımcı olurken fasulye, domates, şalgam, ıspanak gibi K vitamini içeren gıdalar ise pıhtılaşmasına yol açar. Bu noktada yiyeceklerle birlikte vücudumuza aldığımız başta "cıva" olmak üzere zehirli maddeler de bulunur. Kan akışıyla vücudumuza dağılan zehri temizlemek için "kişniş kürü" iyi bir alternatiftir.

KİŞNİŞ OTU FAYDALARI

Kişniş otu; cilt iltihabı, ishal, ağız ülseri, kolesterol seviyeler, hazımsızlık gibi pek çok hastalığın tedavi edilmesinde önemli rol üstlenir. Görünüşü maydanoza çok benzeyen kişniş, yemekler için baharat şeklinde kullanıldığı gibi, bitki çayı şeklinde de tüketilmektedir. Kişniş otunun taze hali salata türlerinde, kuru hali ise öğütülerek yemeklerin içerisinde kullanılmaktadır.

KİŞNİŞ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kişniş özellikle kandaki cıva ve diğer zararlı mineralleri atmaya yardımcı olan bir kan temizleyici bitkidir. Kişniş tohumlarından 1 tatlı kaşığı alınarak hafif ezilir. 1 bardak kaynar suya dökülür. 5-10 dakika süreyle demlendirilir. Demlenen çay yemeklerden önce birer bardak olarak içilir. Bu sayede kan değerlerinin daha sağlıklı olması mümkündür.



