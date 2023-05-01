HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'ses kısıklığı' için Çin yağı tavsiyesi: Şancıların bile kurtarıcısıdır

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'ses kısıklığı' için Çin yağı tavsiyesi: Şancıların bile kurtarıcısıdır

01.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde günde ortalama 3 miting yaparak halka sesleniyor. Yoğun miting temposu nedeniyle sesi kısılan İmamoğlu'na ünlü sanatçı Fazıl Say'dan tavsiye geldi. Twitter'da İmamoğlu'nun paylaşımına yorum yapan Say, "Çare Çin yağı" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'ses kısıklığı' için Çin yağı tavsiyesi: Şancıların bile kurtarıcısıdır

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasilerin seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin yanı sıra tek başına da çeşitli il ve ilçelerde halka sesleniyor. Mitingler nedeniyle zaman zaman sesi kısılan İmamoğlu'na dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 'Çin yağı' tavsiyesinde bulundu.

AA-20230424-30950561-30950551-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_USAKTA

"ŞANCILARIN BİLE KURTARICISIDIR"

İmamoğlu'nun yeni seçim reklam videosunu paylaştığı tweetin altına yorum yapan Say, "Ekrem Bey, mitingi seyrediyorum, sesiniz gitmiş, hemen çaresi; Çin yağı! Çare Çin yağı. Su bardağına 3 damla. Şancıların bile kurtarıcısıdır. Serenad Bağcan’ı Berlin'de kurtardık öyle. En çalışkan nefer olmanızı da kutlarım. İyi gidiyor. Bravo size. Gururla takip ediyorum. Devam." ifadelerini kullandı.

fsa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'nın Ula ilçesinde korkutan deprem!Muğla'nın Ula ilçesinde korkutan deprem!
Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...
Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fazıl Say

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Ligi sallayacak transfer! F.Bahçe'den ayrılıyor, Trabzonspor'a gidiyor

Ligi sallayacak transfer! F.Bahçe'den ayrılıyor, Trabzonspor'a gidiyor

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...

Mitingde açılan o pankartı gördü! "Devletin saygınlığına gölge düşürür" diyerek...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Akşener'den seçilmeleri halinde yeni kabineyle ilgili dikkat çeken ifadeler

Akşener'den seçilmeleri halinde yeni kabineyle ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Karısının doğum yaptığını görünce kalp krizi geçirdi

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.