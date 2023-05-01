Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na 'ses kısıklığı' için Çin yağı tavsiyesi: Şancıların bile kurtarıcısıdır

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasilerin seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin yanı sıra tek başına da çeşitli il ve ilçelerde halka sesleniyor. Mitingler nedeniyle zaman zaman sesi kısılan İmamoğlu'na dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 'Çin yağı' tavsiyesinde bulundu.

"ŞANCILARIN BİLE KURTARICISIDIR"

İmamoğlu'nun yeni seçim reklam videosunu paylaştığı tweetin altına yorum yapan Say, "Ekrem Bey, mitingi seyrediyorum, sesiniz gitmiş, hemen çaresi; Çin yağı! Çare Çin yağı. Su bardağına 3 damla. Şancıların bile kurtarıcısıdır. Serenad Bağcan’ı Berlin'de kurtardık öyle. En çalışkan nefer olmanızı da kutlarım. İyi gidiyor. Bravo size. Gururla takip ediyorum. Devam." ifadelerini kullandı.





