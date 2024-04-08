HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fazla gürültü gerçeği ortaya çıkardı! Faslı kiracı, daireyi 10 kaçak göçmene kiralamış

Fazla gürültü gerçeği ortaya çıkardı! Faslı kiracı, daireyi 10 kaçak göçmene kiralamış

08.04.2024 18:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Faslı bir kişinin Suriye uyruklu ev sahibinden daireyi kiraladıktan sonra, kişi başı 2 bin 500 liraya 10 kaçak göçmene kiraladığı ortaya çıktı.

Fazla gürültü gerçeği ortaya çıkardı! Faslı kiracı, daireyi 10 kaçak göçmene kiralamış

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden bir askeri personel, apartmanın 1. katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu.

AW179588_01
Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı.

AW179588_04

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.'nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL'ye kiraladığı öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek. (Kaynak: İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir aileyi yok etti! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı: Parmağındaki yüzüğü çalıp evi ateşe verdiBir aileyi yok etti! Vahşetin yeni detayları ortaya çıktı: Parmağındaki yüzüğü çalıp evi ateşe verdi
Kınalıada korveti Japonya seferine çıktı!Kınalıada korveti Japonya seferine çıktı!
Bolu'da sunta fabrikasında patlama! Yaralılar varBolu'da sunta fabrikasında patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Bursa
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'nin alacağı ceza belli oldu! Men ediliyorlar

F.Bahçe'nin alacağı ceza belli oldu! Men ediliyorlar

Kilosunun 84 lira olduğunu duyan sıraya girdi! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına sattı, kuyruğun sonu görünmedi

Kilosunun 84 lira olduğunu duyan sıraya girdi! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına sattı, kuyruğun sonu görünmedi

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu

3 ilin kaderi belli oldu

3 ilin kaderi belli oldu

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.