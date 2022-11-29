Fazla kilo aldı sandı ama gerçekler bambaşka çıktı! Karnından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki esnaf Ali Yavuz Çeçen uzun süredir karnında yaşadığı şişliği kilo aldığını sanarak göz ardı etmişti. Ancak bu şişkinliğin zaman içerisinde geçmemesi ve gündelik hayatında sıkıntı yaşaması nedeniyle doktora başvurdu. Hastanede muayene olan Çeçen’in karnında kitle olduğu tespit edildi. Yapılan müdahalelerin ardından Çeçen'in karnında yaklaşık 13 kilogram ağırlığında 4 parça kitle çıkartıldı.

KİTLENİN BÜYÜKLÜĞÜ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 3 saat süren operasyonda Çeçen’in karın bölgesinden 4 parça halinde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı. Kitlenin büyüklüğü ise hem hastayı hem de doktorları şaşırttı. Birkaç gün süren yoğun bakım servisinde tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Çeçen, yataklı servise çıkartıldı.

YAKLAŞIK 2 YILDIR KARNINDAYDI

Sağlığına kavuşan Çeçen, yaklaşık 2 yıldır karnında büyüyen kitleden kurtularak rahatladığını söyledi. Çeçen, kilo aldığını sandığını düşünürken karnında şişkinliğin rahatsız etmesi sonucu hastaneye başvurduğunu belirterek, "Yapılan muayene ve tetkiklerde karnımda kitle olduğu tespit edildi. Başarılı bir operasyonla kitle alındı. Şuada sağlığım iyi bir sıkıntı yok. Karın bölgemden tahminimizden daha büyük bir kitle çıktı. Bir anda kilomuzdan kurtulduk, zayıflamış olduk" dedi.

KİTLENİN TAMAMI ÇIKARTILDI

Prof. Dr. Namık Özkan, kilo aldığını düşünen hastanın şikayetlerinin artması üzerine yapılan tetkiklerde 30x30 karın bölgesinde kitlenin tespit edildiğini kaydetti. Ameliyatla karın arka duvarındaki yağ dokusundan gelişmiş olduğu tespit edilen kitlenin çıkartıldığını belirten Özkan, "Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Böbrek, idrar yolları ile karın arka duvarlarındaki damarlarla yakın ilişkili idi. Aynı zamanda böbrekle ilişkili olduğu için ürolojiden bir hocamızda ameliyata eşlik etti. Başarılı bir operasyonla kitleni tamamını çıkarttık" dedi.

HASTALAR BEKLEMESİ KİTLELERİN BÜYÜMESİNE NEDEN OLUYOR

Bu tür vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını belirten Özkan, "Daha öncede bu tür kitleler çıkarttığımız oldu. 8-11 kiloluk çıkarttığımız kitleler oldu. Hasta biraz daha beklese çok daha büyük boyutlara gelebilirdi. Bunlar sürekli büyüyen kitleler. Çokta geç kalmadan kitleyi temizleyebildik" diye konuştu.

(İHA)

