Fazla kilo robotik cerrahi yöntemine engel mi?

Daha hassas, küçük hareketleri çok büyük bir beceri ile yapılmaya başlandı. Daha önceden el titremesinden dolayı bu kadar iyi yapılamıyordu. Robot sayesinde el titremesi sıfıraa düştü. Dolayısıyla artık çok hassas bölgelerde çok başarılı ameliyat yapabiliyor.
Peki robotik ile operasyon gerçekleştirmek zor mu?, fazla kilo bu yöntemin uygulanmasına herhangi bir engel teşkil ediyor mu? ve daha fazlası için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.
ROBOTİK İLE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMEK ZOR MU?
Robotla ameliyat yapmanız için bir eğitim almanız gerekiyor. Bugün için pek çok operasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta birçoğunu da oldukça kolaylaştırıyor.
Normal laparoskopi denilen ameliyatta biz sadece 2 boyutlu şekilde görerek ameliyat uygulanabiliyor. Bu da birtakım sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Fakat robotta 3 boyutlu olarak görmek avantaj sağlıyor. Birtakım şeyleri gerçekten oldukça kolaylaştırıyor.
KİLOLU KADINLARDA BU YÖNTEM UYGULANABİLİR Mİ?
Kilolu bayanlarda açık cerrahi biraz sıkıntılara yol açabiliyor. Fakat açık cerrahinin yapılması gereken durumlar olabilir. Burada önemli olan nokta sizi ameliyat edecek doktorun hangi teknik ile iyi olduğudur.
Doktorunuz açık teknik konusunda çok iyiyse size açık tekniğin uygulanması daha iyi olabilir. Fakat amaç mümkün olduğunca fazla kadının bundan faydalanması olmalıdır. Laparoskopi ve robotik cerrahi için en uygun adaylar kilolu hastalardır. Eskiden obez hastalara kapalı ameliyat yapılamaz denirken bugün obez hastalar kapalı ameliyat için en önemli hasta grubu oldular.
Kilolu hastalarda en büyük sorun yaraların iyileşmesidir. Yağ dokusundan dolayı iyileşmesi uzun zaman alıyor ve enfeksiyon riski biraz daha fazla olabiliyor. Bu yüzden kapalı ameliyat ile bu tür riskler en aza indiriliyor. Özellikle aşırı obez hastalarda laparoskopi yapmak teknik zorluklar sebebiyle kolay değildir. Ama robotik cerrahi bu zorlukları aşarak cerrahın ameliyatı kapalı yapabilmesine olanak sağlıyor.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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