Fazla kilo robotik cerrahi yöntemine engel mi?

Daha hassas, küçük hareketleri çok büyük bir beceri ile yapılmaya başlandı. Daha önceden el titremesinden dolayı bu kadar iyi yapılamıyordu. Robot sayesinde el titremesi sıfıraa düştü. Dolayısıyla artık çok hassas bölgelerde çok başarılı ameliyat yapabiliyor.

Peki robotik ile operasyon gerçekleştirmek zor mu?, fazla kilo bu yöntemin uygulanmasına herhangi bir engel teşkil ediyor mu? ve daha fazlası için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, tüm merak edilenleri bizler için açıkladı.

ROBOTİK İLE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRMEK ZOR MU?

Robotla ameliyat yapmanız için bir eğitim almanız gerekiyor. Bugün için pek çok operasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta birçoğunu da oldukça kolaylaştırıyor.

Normal laparoskopi denilen ameliyatta biz sadece 2 boyutlu şekilde görerek ameliyat uygulanabiliyor. Bu da birtakım sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Fakat robotta 3 boyutlu olarak görmek avantaj sağlıyor. Birtakım şeyleri gerçekten oldukça kolaylaştırıyor.

KİLOLU KADINLARDA BU YÖNTEM UYGULANABİLİR Mİ?