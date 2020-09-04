Fazla kilolu kişilere bu evi kiralamak yasak!

Kilosu 100 kg’ın üzerinde olan konukları yasaklayan Zsu ve Marcus adlı çift, beden olumlama aktivistlerinin eleştirilerini topladı.

Çok sayıda şikayet gelmesinin ardından geceliği 199 sterlin olan ev, 1 Eylül’de siteden çekildi.

Ancak geri çekilmesinden bir gün sonra tekrar listelenen evin açıklamalarında yer alan yeme bozukluklarına yönelik ifadeler kaldırıldı. Yapıdaki çok eski meşe kirişlerden dolayı ağırlık sınırı konduğu açıklandı. Söz konusu ev, 15. yüzyıldan kalma kır evine bağlı birkaç ek odadan sadece biri.

Ev için konulan kurallar ise şöyle,

Ateş veya mum yakılamaz.

Akşam 10’dan sonya yüksek sesle müzik dinlenemez.

Dairenin içinde sigara içilemez.

Mutfaktaki eşyaların ve mobilyaların yeri değiştirilemez.

Jakuziye aynı anda en fazla 4 kişi girebilir.

Yeme bozukluğu olan hiçkimse rezervasyon yaptıramaz. Maksimum ağırlık 100 kilodur.

Kalanlar dışında ziyaretçi kabul edilmez.

Halıda veya yatak odasında kırmızı şarap içilemez.

Musluk suyunu içmeyin ve tüm içecekler için filtre makinelerini kullanın.

Akşam 10’dan sonra dışarıda kesinlikle yüksek sesle konuşulamaz ve müzik dinlenemez.

Yaklaşık 500 yıldır ayakta duran evi korumak için konulmuş kurallar olsa da, ev sahiplerinin eleştirilere cevabı Airbnb tarafından haklı bulunmadı ve ev web sitesinden tamamen kaldırıldı.

Zsu ve Marcus ise yaptığı açıklamada “Birisi bize banyonun büyüklüğünü ve kapıların ne kadar geniş olduğunu sormuştu. Biz de engelli konuklar için evin çok uygun olmadığını söylemiştik. Ancak sonradan konuyu anladık ve kaldıkları süre boyunca yapı ciddi olarak zarar görebileceği içi rezervasyonu iptal etmek zorunda kaldık. Evin resimleri olduğundan daha geniş açıyla çekildi, ortalamadan büyük insanların kalmasına izin verilmediğini anlayın” dedi.