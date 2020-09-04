Fazla kilolu kişilere bu evi kiralamak yasak!

Kilosu 100 kg’ın üzerinde olan konukları yasaklayan Zsu ve Marcus adlı çift, beden olumlama aktivistlerinin eleştirilerini topladı.
Çok sayıda şikayet gelmesinin ardından geceliği 199 sterlin olan ev, 1 Eylül’de siteden çekildi.
Ancak geri çekilmesinden bir gün sonra tekrar listelenen evin açıklamalarında yer alan yeme bozukluklarına yönelik ifadeler kaldırıldı. Yapıdaki çok eski meşe kirişlerden dolayı ağırlık sınırı konduğu açıklandı. Söz konusu ev, 15. yüzyıldan kalma kır evine bağlı birkaç ek odadan sadece biri.
Ev için konulan kurallar ise şöyle,
Yaklaşık 500 yıldır ayakta duran evi korumak için konulmuş kurallar olsa da, ev sahiplerinin eleştirilere cevabı Airbnb tarafından haklı bulunmadı ve ev web sitesinden tamamen kaldırıldı.
Zsu ve Marcus ise yaptığı açıklamada “Birisi bize banyonun büyüklüğünü ve kapıların ne kadar geniş olduğunu sormuştu. Biz de engelli konuklar için evin çok uygun olmadığını söylemiştik. Ancak sonradan konuyu anladık ve kaldıkları süre boyunca yapı ciddi olarak zarar görebileceği içi rezervasyonu iptal etmek zorunda kaldık. Evin resimleri olduğundan daha geniş açıyla çekildi, ortalamadan büyük insanların kalmasına izin verilmediğini anlayın” dedi.
Aktivist Lindsay McGlone ise ev sahiplerini ayrımcılık yapmakla suçlayarak “İlanı gördüğümde okuduklarıma inanamadım. Birinin bunları yazmış olabileceğini idrak edemedim” dedi.
22 yaşındki McGlone ilanı sosyal medyada paylaşarak “Bunu yazan kişilerin sorumlu tutulması gerekiyor. Çünkü bu son derece zarar verici ve ilanın kaldırılmasını istiyorum. Kesin bir kilo belirtmek kilo düşmanlığıdır. Büyük bedenli insanlara karşı yapılmış bir ayrımcılıktır” dedi.
Lindsay McGlone açıklamasına “Bu, çevrelerinde şişman insan görmek ve onların parasını almak istemedikleri anlamına geliyor. Muhtemelen içselleştirilmiş bir şişmanfobileri var. Evlerindeki meşelerin çok eski olduğunu söyleyerek yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat bu onların ayrımcı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu kesinlikle dehşet verici” sözlerini ekledi.
Lindsay ayrıca “Toplum her gün şişman insanlara ayrımcılık uyguluyor. Ben her zaman şişmandım ve kilomdan dolayı rahatsız değilim. İnsanlar kilolu insanların zayıflaması gerektiğini düşünüyor; ama şişman ve mutlu biri olabilirsiniz. Hep böyleydim ve değişmeye gerek görmüyorum. Bu tamamen saçmalık. İlan önce kaldırıldı, sonra tekrar kondu. İnsanlar, bu tür şeylerin bizi ne kadar etkilediğini anlamalılar. Benim gibi destek ağına sahip olmayan insanlar ve özellikle yeme bozukluğu yaşayanlar bunu ciddi zarar verici bulabilir” dedi.
Lindsay’in talepleri doğrultusunda bir açıklamada bulunan Airbnb sözcüsü, şirketin misyonunun insanları evinde hissedeceği bir dünya yaratmak olduğunu söyleyerek “Topluluğumuzda ayrımcılığa yer yoktur ve ilanı askıya aldık. Ayrımcılığa karşı katı bir politikamız var ve Open Doors girişimimiz kapsamında kendisine ayrımcılık yapıldığını düşünen bir misafirin kalacak yer bulmasını sağlamak için kişiselleştirilmiş destek sağlayacağız” dedi.