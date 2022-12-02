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FBI'dan TikTok açıklaması! "Ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor"

02.12.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok ile ilgili ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) dikkat çeken bir açıklama geldi. FBI'dan yapılan açıklamada, TikTok'un ABD için "ulusal güvenlik endişesi" barındırdığı bildirildi. Öte yandan FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.

FBI'dan TikTok açıklaması! "Ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu belirtti.

Wray, Michigan Üniversitesinde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini söyledi.

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Çin'in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğine işaret eden Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı." dedi.

ÇİN FAKTÖRÜ

FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.

AFC

Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti. (AA)

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