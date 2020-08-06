FBI'dan ünlü YouTuber Jake Paul'un evine baskın!

Jake Paul'u belki tanıyanlarınız vardır. Özellikle YouTube kanallarını fazlaca takip ediyorsanız, Jake Paul ismiyle bir kere de olsa karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Zira, kendisi yaklaşık 20 milyon abone sayısı ile YouTube'un en çok abonesi bulunan kanalları arasında bulunuyor. Diğer bir ünlü YouTuber Logan Paul'un kardeşi olan 23 yaşındaki Jake Paul, bu kez ise çektiği yeni bir video ile ya da bol şaşırtmalı bir challenge videosu ile gündeme gelmedi. Onun bu kez gündeme gelişi, FBI eliyle oldu.

FBI JAKE PAUL'UN EVİNDE ARAMA YAPTI

Jake Paul'un evi FBI'a bağlı Swat ekiplerince basıldı. Federal bir arama emri ile Paul'un evine giren ekipler, evin için birden fazla silah buldu. FBI ekibi tüm bu operasyonu yürütürken ise Jake Paul evde değildi. Yaşanan şok edici olaydan sonra herkes Jake Paul'un tutuklanıp tutuklanmayacağını merak etti. Bu konudaki merakları ise bir FBI temsilcisi giderdi.

FBI TEMSİLCİSİ: YORUM YAPMAM YASAK

FBI temsilcisi, "Arama emri bir yargıç tarafından mühürlendi ve bu nedenle soruşturmanın niteliği hakkında yorum yapmam yasak.'' dedi ancak Paul için şimdilik herhangi bir tutuklama emrinin olmadığını belirtmekten de kaçınmadı.

BU JAKE PAUL'UN İLK VUKUATI DEĞİL

Ünlü YouTuber daha önce birçok kez suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Genç ismin Arizona'daki bir yağmada suçlu olduğunu iddia edilmiş, yine Arizona'da 'Black Lives Matter' protestoları sırasında, göstericileri ayaklandırdığı iddiasıyla bir alışveriş merkezinde tutuklanmıştı.

