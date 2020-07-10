HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. FBI’ın Nijeryalı sosyal medya fenomenini Dubai’den 'yasa dışı şekilde kaçırdığı' iddiası

FBI’ın Nijeryalı sosyal medya fenomenini Dubai’den 'yasa dışı şekilde kaçırdığı' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2020 19:39 | Son Güncelleme

Dolandırıcılık iddiasıyla Dubai'de yakalanan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Ramon Olorunwa Abbas'ın avukatı, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), müvekkilini yasa dışı bir şekilde ABD'ye kaçırdığını iddia etti.

FBI’ın Nijeryalı sosyal medya fenomenini Dubai’den 'yasa dışı şekilde kaçırdığı' iddiası

BBC'nin haberine göre, Abbas'ın avukatı, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında suçluların iade anlaşması olmamasına rağmen, FBI'ın müvekkilini kaçırdığını öne sürdü.

Abbas, ABD tarafından milyonlarca dolar kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. 37 yaşındaki Abbas, lüks yaşam tarzını öne çıkartan paylaşımlar yaptığı sosyal medya platformu Instagram'daki 2,5 milyon takipçisi tarafından Ray Hushpuppi ismiyle biliniyor.

Abbas ve beraberindeki siber hırsızlık şüphelisi Olalekan Jacob Ponle, geçen ay Dubai'de tutuklanmıştı.

"FBI VE HÜKÜMET YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETTİ"

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Abbas'ın Dubai'den sınır dışı edildiği belirtilerek, ABD'ye iade edildiği iddiası yalanlandı. Buna rağmen, Abbas'ın ABD'de gözaltına alınma sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

Abbas'ın avukatı Gal Pissetzky, müvekkilinin suçlu olmadığını ve kazancını yasal bir şekilde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Pissetzky, "Herhangi bir yasal süreç olmamasına rağmen Abbas'ı Dubai'den kaçırdıklarında, FBI ve hükümet yasa dışı hareket etti." dedi.

FBI DİREKTÖRÜ'NDEN TEŞEKKÜR

Ortada suçluların iadesi, yasal bir süreç ve mahkeme kararı olmadığını söyleyen Pissetzky, Abbas'ın ABD vatandaşı olmadığına işaret ederek, "ABD'nin onu almak için kesinlikle yetkisi yoktu." ifadesini kullandı.

Abbas'ın avukatı Pissetzky, "Eğer Dubai onu sınır dışı etmek istediyse, Nijerya'ya sınır dışı etmeliydi." diye konuştu.

Dubai polisinin yaptığı açıklamada ise FBI Direktörünün suçlanan iki kişinin iadesi için kendilerine teşekkür ettiği belirtildi. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardımOnay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım
Yılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleriYılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Onlarca kişi böyle basıldı

Onlarca kişi böyle basıldı

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

'Maaş Koruma Programı'ndan destek aldı! Aldığı para...

'Maaş Koruma Programı'ndan destek aldı! Aldığı para...

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

9 yıl bebek bekleyen çiftin ikizlerini köpek parçaladı!

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Diğer Haberler
DSÖ, Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi

Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e ekip gönderildi

UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

UNESCO'dan Ayasofya açıklaması

AP’den Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Onay verildi! Türkiye'ye 485 milyon Euro'luk yardım

Rusya’da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk vahşice katledildi

O ülkede kan donduran olay! 8 yaşındaki çocuk vahşice katledildi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Çin'den korkutan iddia! 'Koronavirüsten daha ölümcül'

Çin'den korkutan iddia! 'Koronavirüsten daha ölümcül'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.