FDA’dan aşıda 'alerjik reaksiyon' açıklaması

ABD’de ilk olarak sağlık çalışanlarında başlayan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısı iki kişide alerjik reaksiyon gösterdi. Alaska’da aşılanan iki sağlık çalışanından birinin anafilaktik adı verilen ‘hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden’ alerjik reaksiyon gösterdiği açıklandı.

Konu üzerine açıklama yapan FDA yetkililerinden aşılar bölümünde görev yapan Doran Fink, "Bu kişilerin tümü uygun tıbbi müdahale ile tedavi edildi ve durumları iyi. Bu durum sonrasında hızlı bir şekilde araştırmamız gereken ek raporlar olduğunu tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Fink, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin iki vakayı da araştırdığını ve aşılama sırasında meydana gelen benzer iki vakayı daha iyi anlamak için kendilerinden daha önce aşılamaya başlayan İngiltere ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fink, Şu anki verilerin tamamı, Biontech aşısının acil kullanım iznini desteklemeye devam ederken, bu alerjik vakalar aşılama kampanyasının erken safhasında tetikte olma ihtiyacının altını çiziyor" ifadelerini kullanırken tetikte olma ihtiyacı üzerine, "FDA, aşılama sonrası kişileri izleme, ayrıca oluşabilecek acil alerjik reaksiyonların yönetimi prosedürü için yayınlanan CDC klavuzunu revize etmek amacıyla Pfizer ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

