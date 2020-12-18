HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. FDA’dan aşıda 'alerjik reaksiyon' açıklaması

FDA’dan aşıda 'alerjik reaksiyon' açıklaması

18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FDA’dan aşıda 'alerjik reaksiyon' açıklaması

Geçtiğimiz hafta ABD’de onaylanarak uygulanmaya başlanan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısının iki kişide alerjik reaksiyon göstermesinin ardından FDA’dan açıklama geldi. FDA yetkilileri vakaları yakından incelediklerini ve bu konuda İngiltere ile çalıştıklarını söyledi.

ABD’de ilk olarak sağlık çalışanlarında başlayan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısı iki kişide alerjik reaksiyon gösterdi. Alaska’da aşılanan iki sağlık çalışanından birinin anafilaktik adı verilen ‘hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden’ alerjik reaksiyon gösterdiği açıklandı.

Konu üzerine açıklama yapan FDA yetkililerinden aşılar bölümünde görev yapan Doran Fink, "Bu kişilerin tümü uygun tıbbi müdahale ile tedavi edildi ve durumları iyi. Bu durum sonrasında hızlı bir şekilde araştırmamız gereken ek raporlar olduğunu tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Fink, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin iki vakayı da araştırdığını ve aşılama sırasında meydana gelen benzer iki vakayı daha iyi anlamak için kendilerinden daha önce aşılamaya başlayan İngiltere ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Fink, Şu anki verilerin tamamı, Biontech aşısının acil kullanım iznini desteklemeye devam ederken, bu alerjik vakalar aşılama kampanyasının erken safhasında tetikte olma ihtiyacının altını çiziyor" ifadelerini kullanırken tetikte olma ihtiyacı üzerine, "FDA, aşılama sonrası kişileri izleme, ayrıca oluşabilecek acil alerjik reaksiyonların yönetimi prosedürü için yayınlanan CDC klavuzunu revize etmek amacıyla Pfizer ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
ABD’li uzmanlardan kritik maske uyarısıABD’li uzmanlardan kritik maske uyarısı
2020 EKPSS sonuçları açıklandı!2020 EKPSS sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Dünyanın en eski pirinç tarlaları Çin’de keşfedildi

Dünyanın en eski pirinç tarlaları Çin’de keşfedildi

ABD’li uzmanlardan kritik maske uyarısı

ABD’li uzmanlardan kritik maske uyarısı

KKTC’de devlet hastanesinde korona skandalı

KKTC’de devlet hastanesinde korona skandalı

Dünya güzeli dünyayı kurtarıyor

Dünya güzeli dünyayı kurtarıyor!

Yaşlı çiftin ölümü "terör" olarak nitelendirildi

Yaşlı çiftin ölümü "terör" olarak nitelendirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.