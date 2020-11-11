FDA, Eli Lilly’nin antikor ilacına acil kullanım onayı verdi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Eli Lilly'nin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği monoklonal antikor kokteyli için acil kullanım onayı verdi. Bamlanivimab adı verilen ilaç, remdesivirin ardından FDA tarafından corona virüse karşı onaylanan ikinci ilaç oldu.

FDA’nın acil kullanım onayıyla ilaç, hafif ila orta şiddette hastalığı olan, ancak durumu çok daha kötüye gitme ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma riski yüksek olan 12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinler üzerinde kullanılabilecek. Ayrıca, 65 yaşın üzerindeki diyabet, orak hücre hastalığı, kronik böbrek hastalığı veya obezite gibi temel sağlık sorunları olan herkes antikor kokteylinden yararlanabilecek.

Bununla birlikte FDA’nın onayı, doktorların Eli Lilly'nin monoklonal antikor tedavisini kullanma imkanını büyük ölçüde genişletiyor. Daha önce, doktorlar ilacı sadece klinik deneylerde kullanabiliyordu.

FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi direktör vekili Dr. Patrizia Cavazzoni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Elly Lily bu pandeminin ön saflarında yer alan sağlık uzmanlarına ve Covid-19 hastalarına potansiyel faydalar sağlayacak" ifadelerini kullandı.