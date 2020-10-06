Feci anlar! Bir anda kontrolden çıktı

Edinilen bilgilere göre kaza, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Kaza yapan otomobilin bariyerlere çarpma anı aynı yol istikametinde ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolun sağ şeridinden giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıyor. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil kendi ekseni etrafında döndükten sonra duruyor.

Öte yandan kaza sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

