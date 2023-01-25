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Feci kavgada ağır yaralanmıştı, 5 gün sonra hayatını kaybetti

25.01.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir eğlence mekanında çıkan kavgada başından aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Tahir Ünsal, yoğun bakımda 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Feci kavgada ağır yaralanmıştı, 5 gün sonra hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz 20 Ocak tarihinde Rıhtım Caddesi’nde faaliyet gösteren Türkü evinde iddiaya göre, eğlence yerine kız arkadaşıyla gelen Erkan E. (42) ile balık restoranı işletmesi Tahir Ünsal (63) arasında tartışma başladı. İşletmedeki bir masa önünde ayakta duran Erkan E., önlerinde durduğu ileri sürülen Tahir Ünsal’a “Bekleme yapma” demesinin kavganın fitilini ateşlediği ifade edildi. Yumrukların konuştuğu kavgayı garsonlar ayırdı.

Olay sonrası mekandan ayrılan Tahir Ünsal'ı takip eden Erkan E., cadde üzerinde yine kavgaya tutuştu. Kafasına aldığı çok sayıda yumruk darbesiyle Tahir Ünsal ağır yaralandı. Ünsal, önce Yalova Devlet Hastanesi’ne ardından da İstanbul’daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ünsal, hayatını kaybetti. Evli ve 3 babası Ünsal’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Olay sonrası polis zanlı Erkan E.’yi gözaltına alırken sevk ettiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Yalova kavga

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