Feci kaza! Hafif ticari araç, beton elektrik direğine böyle çarptı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi Keşan Adalet Sarayı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.C.K. (18) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü M.C.K. ile araçtaki M.K., T.K. ve E.P. yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası beton direğin devrilmesi sonucu Yeni Mahalle'nin bir bölümüne 1 saat elektrik verilemedi. TREDAŞ ekipleri, çalışma sonrası yeniden elektrik akımını sağladı.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın elektrik direğine çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yaralıları çıkartmaları yer aldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





