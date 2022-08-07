HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza! İçerisinde 4 genç olan otomobil şarampole girdi...

Feci kaza! İçerisinde 4 genç olan otomobil şarampole girdi...

07.08.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Afyonkarahisar’da meydana geldi. Kontrolden çıkan araç şarampole girdi ve ardından ağaçlara çarptı. Araçta bulunan dört gençten ikisi hayatını kaybetti.

Feci kaza! İçerisinde 4 genç olan otomobil şarampole girdi...

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Çay ilçesi Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.B. (22) idaresindeki otomobil Afyonkarahisar’a seyir halindeyken Hal Kavşağı'na geldiği esnada kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip ardından ağaçlara çarptı. Kazanın ardından parçalanan otomobilde adeta can pazarı yaşandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

AW684821_04

Bölgeye gelen kurtarma ekibi yaralanan sürücü M.C.B. ile S.B.U.’yu (24) Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırırken, diğer yaralılar İlayda Eroğlu (19) ve Sedanur Yılmaz’ı (22) ise Çay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Eroğlu ve Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil güçlükle girdiği şarampolden çıkarıldı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! Ortadan ikiye bölündü, baba ve kızı can verdiFeci kaza! Ortadan ikiye bölündü, baba ve kızı can verdi
Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atamaErdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama
4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası şarampol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'vampir kelebek' isyanı! 'Sanki plastik...'

İstanbul'da 'vampir kelebek' isyanı! 'Sanki plastik...'

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Dünya tarihine geçecekti, 1. Lig'e gitti!

Dünya tarihine geçecekti, 1. Lig'e gitti!

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!

3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Ölü bulundu

3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Ölü bulundu

Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"

Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"

İlginizi Çekebilir

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.