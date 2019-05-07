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Feci kaza! Kağıt gibi parçalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 03 L 2990 plakalı otomobil, Rıfat İ'nin kullandığı 06 GK 568 tıra çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü araçta sıkıştı

Araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan otomobilin hız göstergesinin 200 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Kaza Anadolu Otoyolu Kocaeli

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