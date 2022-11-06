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  4. Feci kaza! Kaldırıma çarpan otomobil takla attı... Bir kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! Kaldırıma çarpan otomobil takla attı... Bir kişi hayatını kaybetti

06.11.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilin takla attığı kazada Yusuf Ali Çolak (16) hayatını kaybetti.

Feci kaza! Kaldırıma çarpan otomobil takla attı... Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Ali Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Otomobil sürücüsü B.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden Yusuf Ali Çolak'ın emniyet kemerini takmadığı öne sürülürken, polis, kaza yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yusuf Ali Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza

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