Feci kaza! Kaya parçası cama saplandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zile-Pazar yolu 3'üncü kilometrede, hemzemin geçit çıkışında meydana geldi.

KAYA PARÇALARINA ÇARPTI

Zile'den Pazar ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Türk (59) yönetimindeki otomobil, hemzemin geçit çıkışında sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.

SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle fırlayan kaya parçası otomobilin sürücü tarafındaki cama saplandı. Kazada sürücü Ömer Türk ve eşi Rukiye Türk (49), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve eşi, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)





