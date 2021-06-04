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Feci kaza! Mıcır yüklü kamyon devrildi, D-100 ve tren yolu kapandı

04.06.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda devrilen kamyondaki mıcırlar kara yolu ulaşımının ve tren seferlerinin durmasına neden oldu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza! Mıcır yüklü kamyon devrildi, D-100 ve tren yolu kapandı

Feci kaza, Kocaeli’nin Körfez İlçesi D100 Karayolu Hereke girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman E. yönetimindeki mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Osman E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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TREN SEFERLERİ BİR SÜRE DURDURULDU

Kaza sebebiyle yolda yoğunluk oluşurken devrilen kamyondaki mıcırlar hızlı tren hattının geçtiği raylara döküldü. Raylara dökülen mıcırların temizlenmesi amacıyla tren seferleri bir süre durduruldu. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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