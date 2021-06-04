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  4. TEM'de feci kaza! Emniyet şeridindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

TEM'de feci kaza! Emniyet şeridindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

04.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu TEM Otoyolu’nda, emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

TEM'de feci kaza! Emniyet şeridindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Sarıçam (21) idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Murat Öztürk yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile yolculardan Enes Şahan (21) itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu’nun (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Berke Ahmet Kocaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Murat Öztürk, "İlerideki parka gitmek için tam hareket ediyordum ama hareket etmeye fırsat kalmadan güm diye ses geldi. İnip baktığımda aracın vurduğunu gördüm" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu aracın hali nedir yaaa!!! yemin ederim yüzbinlerce TL ye araç adı altında tekerlekli tabut satıyorlar!!
Sonn 3 aydir ne cok kaza oluyo yaa.. Allah korusun trafikte oaln tum araclari
su testisi su yolunda kırılır kuralsız ne kadar maganda var yollar akıllanmıyorlar da yahu insanlar dünyaya bir defa geliyo adamı gibi kullanın su makinaları sinyalinizi verin hızınıza dikkat edin.tv lerde bunları hep görüyorsunuz hiç kimsenin umurunda degil.ama piyasaya yeni bir telefon çıksa hepiniz ilgileniyorsunuz haberiniz oluyo bu kazalarada bi bakın insanlar yok oluyo.

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