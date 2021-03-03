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  4. Feci kaza sonrası TIR'dan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı

Feci kaza sonrası TIR'dan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı

03.03.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Feci kaza sonrası TIR'dan balık istifi 114 kaçak göçmen çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebubekir Aksoy (74), TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'dan gelen sesler üzerine yapılan aramada, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne götürülürken, TIR sürücüsü F.İ. gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erçiş'in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı TIR çarptı. Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, balık istifi 114 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp, minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van
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