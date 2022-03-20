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Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var

20.03.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu minibüsünün yol kenarındaki istinat duvarını aşıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre feci kaza, Van-Hakkari yolunun 7’nci kilometresindeki Kurubaş Mahallesi’nde meydana geldi. Yüksekova’dan Van’a gelen ve içinde 14 yolcunun bulunduğu minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarını aşarak devrildi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

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14 KİŞİ YARALANDI

Minibüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van
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