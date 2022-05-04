Feci kaza: Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşti. Elazığ-Hatay seferini yapan Erdal Sürüçoğlu yönetimindeki, içinde 37 yolcu bulunan otobüs ile Hüseyin Kayışkanat idaresindeki TIR çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen otobüsteki 14 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ve polis, kazanın ardından otoyolda güvenlik önlemi aldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)
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