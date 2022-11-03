Feci kazada 1 ölü, 5 yaralı! Kahreden detay: Hazırlıklar yapılıyordu, 1 hafta sonra...

Feci kaza, Ilgaz ilçesi Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Faik Emiroğlu idaresindeki pancar yüklü TIR, bayır aşağı seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki minibüse çarpan TIR, refüjü aşarak şarampole uçtu. Yaklaşık 30 metre sürüklenen TIR, dere kenarında durabildi. TIR'ın dorsesindeki pancarlar ise çevreye saçıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ise devrildi. Kazada Faik Emiroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Y.T. ile aynı araçtaki M.P., M.B., A.T. ve O.Y. yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Faik Emiroğlu’nun cenazesi ise olay yerinde jandarma, polis ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 HAFTA SONRA NİŞANLANACAĞI ÖĞRENİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Faik Emiroğlu’nun 1 hafta sonra nişanlanacağı ve nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



