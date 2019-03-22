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Feci kazada hayatını kaybeden abla ve kardeş son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 yolunda çelik bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde camdan yola fırlayarak feci şekilde can veren abla, kardeş son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün sabah saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi mevki’i D-130 Karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 yolunda çelik bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde camdan yola fırlayarak feci şekilde can veren abla, kardeş son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi mevki’i D-130 Karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yiğit(27) idaresindeki 34 DF 5206 plakalı otomobil, Gölcük istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın camlarından dışarıya fırlayan sürücü Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit(31) yola düştü. Sürüklenen otomobil ise Emine Yiğit’i altına alarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtan fırlayan Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit’in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araç altından çıkarılan Emine Yiğit ve kardeşi Ahmet Yiğit’in cenazeleri, olay yerine gelen savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil yoldan çekici ile kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Morga kaldırılan Ahmet Yiğit ve Emine Yiğit kardeşlerin cenazesi ailesine teslim edildi. Başiskele ilçesindeki evlerine getirilen Yiğit kardeşlerin cenazesi daha sonra Vezirçiftliği Mahallesi’de bulunan Ulu Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında baba Servet Yiğit taziyeleri kabul etti. Helallik istenmesinin ardından kılınan cenaze namazının sonrasında abla kardeşin cenazeleri Kullar Kızköprü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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