Feci kazada yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da kontrolden çıkıp karşı şeride geçen aracın başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan İpekyol Caddesi üzerindeki Abide Köprülü Kavşağı altında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı Renault marka otomobil, köprülü kavşak girişinde yoldan çıkıp, karşı şeride geçerek 63 VN 903 plakalı Renault marka araçla çarpıştı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Salih Çiftçi (40) ile Şükrü Çiftçi (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



