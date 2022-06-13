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  4. Feci olay... Kanalizasyona düştü, sonrası korkunç! Ailesi sinir krizi geçirdi

Feci olay... Kanalizasyona düştü, sonrası korkunç! Ailesi sinir krizi geçirdi

13.06.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti. 10 yaşındaki çocuğun cesedi, sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

Feci olay... Kanalizasyona düştü, sonrası korkunç! Ailesi sinir krizi geçirdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde oyun oynarken kanalizasyon kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

KANALİZASYONA DÜŞTÜ

Mehmet Ali ve Deniz Bozlak çiftinin oğulları Seyit Bozlak, Eşmekaya beldesinde, kenarında oyun oynadığı kanalizasyon kanalına düştü.

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Çocuğun arkadaşları durumu aileye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Uzun uğraşlar sonucu ulaşılan Seyit Bozlak'ın cansız bedeni kanaldan çıkarıldı. Çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. (AA)

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Aksaray
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