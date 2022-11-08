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  4. Feci olay! Kollarını silaj makinesine kaptırmıştı: Ağır yaralanan çiftçiden acı haber geldi

Feci olay! Kollarını silaj makinesine kaptırmıştı: Ağır yaralanan çiftçiden acı haber geldi

08.11.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da feci bir olay meydana geldi. Tosya ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalıştığı sırada iki kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı. Çiftçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralanan çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci olay! Kollarını silaj makinesine kaptırmıştı: Ağır yaralanan çiftçiden acı haber geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlada çalışırken kollarını silaj makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tosya ilçesine bağlı Ermelik köyü Tekeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan 51 yaşındaki Şakir Baha, tarlada çalıştığı sırada iki kolunu mısır toplamada kullanılan silaj makinesine kaptırdı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şakir Baha, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Şakir Baha, daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şakir Baha hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Kastamonu silaj makinesi

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