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  4. Hatay’da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi! Yaralı işçiler var...

Hatay’da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi! Yaralı işçiler var...

08.11.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Payas ilçesindeki demir- çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından 5 işçi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hatay’da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi! Yaralı işçiler var...

Olay, saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir- çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim tesisinde, iddiaya göre, belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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BAZI ARAÇLAR DA HASAR GÖRDÜ

Patlamada etrafa saçılan demir malzemeler nedeniyle çevredeki bazı araçlar hasar gördü; tesiste çıkan yangını ise itfaiyeciler söndürdü. Yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Hatay fabrika

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