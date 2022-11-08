Hatay’da demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi! Yaralı işçiler var...

Olay, saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir- çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim tesisinde, iddiaya göre, belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAZI ARAÇLAR DA HASAR GÖRDÜ

Patlamada etrafa saçılan demir malzemeler nedeniyle çevredeki bazı araçlar hasar gördü; tesiste çıkan yangını ise itfaiyeciler söndürdü. Yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

