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Feci son: Yatakta çırılçıplak buldular!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Sık sık televizyon programlarına çıkan, sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan bir psikolog ve cinsel ilişki uzmanı 26 yaşındaki Anna Ambartsumyan'ın beş yıldızlı bir otel odasında çırılçıplak ölü bulunması Rusya'yı karıştırdı.

Feci son: Yatakta çırılçıplak buldular!

Rus medyası, 26 yaşındaki kadının Moskova'daki lüks otel Peter 1'de bir oda kiraladığını bildiriyor.

İlerleyen dakikalarda bir erkek ziyaretçinin odaya girdiğini belirten Rus medyası, sabah olduğunda ise feci sonun ortaya çıktığını aktarıyor.

Buna göre, çırılçıplak cesedin yanında lüks bir el çantası ve siyah bir kıyafet vardı. Otel odasına girdikten sekiz saat sonra ceset bulundu.

Rus medyasındaki haberlerde dikkat çeken bir detay, genç kadının günde 20 kez telefonla aranarak tehdit edilmesi.

Ünlü isimlerin avukatı Sergey Zhorin, 26 yaşındaki genç kadının kendisine "Korkuyorum. Çok saldırganlar" dediğini söylüyor.

Anna Ambartsumyan'ın cesedi morga kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Dedektifler, Ambartsumyan'ın ölümü için soruşturma başlattı. Otel odasında bulunan reçetesiz ilaçlar da incelemeye gönderildi.

Instagram hesabında 370 bine yakın takipçisi olan popüler isim, Ruslan adında bir erkekle evliydi.

Birçok televizyon programına konuk olan Anna Ambartsumyan, sosyal medyadan ziyaret ettiği ülkelerin fotoğraflarını paylaşıyordu.

Ziyaret ettiği yerler arasında Fransa Paris, İtalya Roma, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai ve Macaristan Budapeşte var.

Birçok varlıklı iş insanından aldığı lüks hediyelere de yine sosyal medya hesabında yer veriyordu.

Rus medyası, söz konusu pahalı hediyeler arasında iki Bentley ve bir Aston Martin marka aracın da olduğunu aktarıyor.

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