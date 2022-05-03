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FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Mayıs 2022 FED toplantısı saat kaçta?

03.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dolar, altın ve kripto para yatırımcılarını doğrudan etkileyecek olan FED faiz kararı toplantıları bu hafta gerçekleşecek. Tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararı sonrasında piyasaların nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Mayıs 2022 FED toplantısı saat kaçta?

FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Mayıs 2022 FED toplantısı saat kaçta?

2022 FED faiz kararı toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tüm dünyadaki yatırım araçlarını doğrudan etkileyecek olan FED faiz kararları için vatandaşlar tetikte bekliyor. 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak olan toplantılar sonrasında FED tarafından belirlenen faiz artışı açıklanacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Mayıs 2022 FED toplantısı saat kaçta?

2022 MAYIS FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. FED, 4 Mayıs’ta Türkiye saati ile 21:00’de faiz kararını açıklayacak. FED Başkanı Jerome Powell’in basın toplantısının ise 21:30’da başlaması bekleniyor.

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FED FAİZ KARARINDAN TÜRKİYE NASIL ETKİLENİR?

Uzmanlara göre, Fed faiz artırdığında gelişmekte olan piyasaları bekleyen çeşitli riskler bulunuyor. Sermaye kaçışının hızlanması ve borçlanma maliyetlerinin artması bu riskler arasında.

Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımcı girişleri 2015'e kadar kademeli olarak artarken Fed'in faiz artırmaya başladığı 2015 yılının ardından bu rakam ciddi oranda düşmeye başladı. TCMB verilerine göre, 2015’te 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancı yatırımlar 2020 yılına gelindiğinde 6 milyar doların altına indi. 2021 yılında ise bu rakam 7,5 milyar doların üzerinde gerçekleşti.

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Bununla birlikte kimi uzmanlar Türkiye'de sermaye kaçışının geçmiş yıllarda yüksek olması nedeniyle bu verinin son faiz artışlarından büyük bir şekilde etkilenmeyebileceği görüşünde. Ancak buna rağmen kimi uzmanlar sermaye kaçışının sürebileceğini düşünüyor. Bunun yanında Fed'in politika faizinin artırmasının borç yükünü de artıracağı belirtiliyor.

FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED faiz kararı için toplantı takvimini açıkladı. Tüm dünya piyasalarını etkileyecek olan toplantı tarihleri, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından belirlendi. İşte piyasalara doğrudan etki edecek olan FED toplantı tarihleri;

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül


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