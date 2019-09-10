Fedakar öğretmenler Şırnaklı gençleri üniversiteyle buluşturuyor

Ankara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü kazanan Sosin Atak ise üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz gönüllü olarak bize eğitim verdi. Kütüphanedeki ders çalışma atmosferi çok farklı. Bu atmosfer üniversiteye açılan kapının anahtarı oluyor. Buradaki 8 idealist öğretmen, öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirmek için büyük fedakarlıkta bulunuyor. Öğretmenlerimiz ayrıca iyi insan yetiştirmek için de çaba gösteriyor."

- "Gençler bilime yelken açıyor"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşen Sevda Bayık ise kütüphanede aldığı eğitim sayesinde hayalindeki üniversiteyi kazandığını anlattı.

Birçok bölüme yerleşebilecek puan almasına rağmen bu yıl tercih yapmayıp, hedeflediği tıp fakültesine girmek için yeniden kütüphanede YKS'ye hazırlanan Hasan Alkış ise "Yerimiz çok küçük ama büyük başarılarımız var. Öğretmenlerin gönüllerini birleştirerek yaptığı bu eğitim yuvası, Balveren gençlerini kötü alışkanlıklardan kurtarıyor. Gençler burada kitap okuyarak, bilime yelken açıyor." ifadelerini kullandı.

