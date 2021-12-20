Felak ve Nas sureleri nasıl okunur? İşte Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve Türkçe meali

6 ayetten oluşan Nas suresi Kur'an-ın 114. ve son suresidir. Nas Suresi adını ayetlerin sonunda yer alan nas kelimesinden alır. Bu surede, kötülüklerden Allah'a sığınılmasına dair öğütler verilir. Peki Felak ve Nas suresi nasıl okunur? İşte Felak ve Nas suresinin okunuşu ve Türkçe meali...
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."
Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased