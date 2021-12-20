Felak ve Nas sureleri nasıl okunur? İşte Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve Türkçe meali

6 ayetten oluşan Nas suresi Kur'an-ın 114. ve son suresidir. Nas Suresi adını ayetlerin sonunda yer alan nas kelimesinden alır. Bu surede, kötülüklerden Allah'a sığınılmasına dair öğütler verilir. Peki Felak ve Nas suresi nasıl okunur? İşte Felak ve Nas suresinin okunuşu ve Türkçe meali...

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

FELAK SURESİ ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased



