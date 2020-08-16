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Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Dünya geçtiğimiz haftalarda büyük bir çevre felaketi haberiyle sarsılmıştı. MV Wakashio adlı petrol tankerinin Mauritius Adaları'nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

Felaket bölgesi olarak tanımlanabilecek Maauritius'tan kötü haberler geliyor.

Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü
Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius'da 25 Temmuz'da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü.

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Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü
Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti.

MAURİTİUS HÜKÜMETİ TAZMİNAT TALEP EDECEK

Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu.

Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi.

Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı.

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